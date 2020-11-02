شكرا لقرائتكم الجبلاية تستقر على إقامة الأسابيع الأخيرة بالدورى المقبل بدون لاعبى الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على أن تقام الأسابيع الأخيرة من عمر الدورى المصرى الجديد بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، حيث سيقام تجمع طويل للمنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، ويستتبع ذلك استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في اقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

وأعلن حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز .

كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

Advertisements

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها بطبيعة الحال زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.

وقال الزناتي إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا سعادته بالتمكن من انهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.