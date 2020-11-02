شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطلب إبراهيم جلال ومحمود نعيم من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى المصرى فاكساً إلى نادى أسوان برئاسة أحمد سليمان، لطلب ضم ثنائى الفريق ابراهيم جلال ومحمود نعيم، خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد تألقهما مع أبناء الجنوب خلال موسم 2019/2020، وما زالت إدارة أسوان تدرس عروض الرحيل للثنائى خاصة بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادى دجلة وأحمد عامر إلى نادى الجونة.

ووافق مجلس إدارة نادى أسوان، بشكل رسمى، على انتقال أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020/2021، وكان الخليج 365 قد كشف فى وقت سابق انتقال لاعب أسوان إلى الجونة، وقال سليمان، تلقى أحمد عامر لاعب الفريق عدة عروض خلال فترة الانتقالات الجارية، وأن اللاعب بات قريباً من الانتقال للجونة، موضحا أن الفريق لن يتخلى سوى عن لاعبين إضافيين بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق الذى دفع الشرط الجزائى فى عقده وقيمته مليون جنيه قبل الانتقال إلى وادى دجلة، وكذلك أحمد عامر، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وأعرب رئيس أسوان عن امتنانه لجهود الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعدما وفر للفريق كل سبل الدعم فى المعسكر الذى أقيم بالمركز الأوليمبى بعد استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا.

وكان سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق، قد وقع على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر. ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.