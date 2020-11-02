شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختبر البرازيلى باتريك فيير فنياً قبل اتمام الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصرت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى على خضوع البرازيلى باتريك فييرا لاختبار فنى قبل حسم التعاقد معه بعد اجراء اللاعب للكشف الطبى خوفاً من سوء مستواه الفنى والبدنى ، و نجح مسئولو الدراويش فى الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً والذى نال إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة النادى بالتعاقد معه.

فييرا سبق له اللعب للمنتخب البرازيلى للشباب وأندية بالميراس وسانتا كروز فى الدورى البرازيلى ونادى يوكوهاما اليابانى ونجران السعودى، ووقع اللاعب بشكل رسمى للدراويش بناءً على رغبة ريكاردو، على أن يصل مقر النادى خلال ساعات قليلة تمهيداً لإعلان تفاصيل الصفقة.

ومنذ ساعات قليلة، نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفى وقت سابق ، أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، توصل ناديه لاتفاق مبدئى بعودة التونسى فخر الدين بن يوسف لصفوف الدراويش بالموسم الجديد، وقال علاء وحيد فى تصريحات إذاعية، "انتظروا صفقات تليق بطموح جماهير الإسماعيلى، هدفنا التتويج بالبطولة العربية، وتكوين فريق قوى مختلف جزئياً وكلياً عن إسماعيلى الموسم الماضى".

وأضاف علاء وحيد، "خلال أيام قليلة سنعلن اسم حارس مرمى الدراويش فى الموسم الجديد، لدينا محمد مجدى ومحمد فوزى وثلاثى حراس صاعد من الناشئين، ولكننا دخلنا فى مفاوضات مع أكثر من نادٍ للتعاقد مع حارس كبير".

وعن المفاوضات مع أنيس البدرى وأليو بادجى ورزاق سيسيه قال علاء وحيد، "التفاوض موجود ولكننا لا نعلن إلا عن الصفقات التى تمت بشكل رسمى، خاصة أن الفترة الأخيرة ظهر اسم الإسماعيلى فى بعض الصفقات عن طريق بعض وكلاء اللاعبين مثلما يحدث مع الأهلى والزمالك استناداً للشعبية الجارفة للدراويش فى الوطن العربى".

وتابع علاء وحيد، "كنا بصدد شكوى فخر الدين بن يوسف بعد إعلان الصحافة التونسية عزم اللاعب شكوى الدراويش فى الفيفا، ولكن بعد تصريحاته التليفزيونية وأسلوبه المحترم عن القلعة الصفراء قررنا التراجع عن الشكوى، بل ودخلنا فى مفاوضات لاستعادته، وبالفعل توصلنا لاتفاق مبدئى وسنعلن التفاصيل فى وقتها".

وأضاف متحدث الإسماعيلى، "ريكاردو لم يطلب الاستغناء عن همام طارق وعقده مستمر معنا موسمين، وقراره بشأن شيلونجو سيتم تنفيذه على الفور، وستعلن إدارة الإسماعيلى عن تقرير ريكاردو بشأن اللاعبين الراحلين لوسائل الإعلام بوضوح تام".

وأكد وحيد، "لم نتعاقد مع أرى بابل على سبيل الإعارة فهى صفقة بيع وشراء، ولن نفرط فى عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى مهما كانت المغريات ولن يكون أى منهم ضمن أى صفقة تبادلية ، عبد الرحمن مجدى عقده مستمر معنا خمسة سنوات كاملة"

وعن مواجهة الرجاء المغربى قال علاء وحيد، "نتمنى تأهل الزمالك للمباراة النهائية بدوري الأبطال، وننتظر عقب موقعة الأربعاء المقبل وتحديد موقف الرجاء المغربى إعلان الاتحاد العربى موعد مباراة البطولة العربية حتى يتوجه الاسماعيلى للمغرب للعب المباراة".