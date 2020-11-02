شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يبدأ خطة ضم حارس مرمى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو نادى طلائع الجيش رحلة التنقيب عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما بعد أن أنهالت العروض على محمد بسام حارس مرمى الفريق الحالي والذى تألق بشدة لينال موقعاً في اختيارات حسام البدرى المدير الفني للفراعنة بالفترة الأخيرة بعد المستوى المتميز الذى ظهر به الحارس طوال الموسم فضلا عن تألقه في مباريات كأس مصر وتصديه لثلاثة ركلات ترجيح كانت سبباً في الإطاحة بفريق بيراميدز خارج البطولة ، ودارت اتصالات شفهية بين مسئولي الاهلى والطلائع للحصول على خدمات بسام، فيما أرسلت إدارة الاسماعيلى عرضاً رسمياً للتعاقد مع الحارس للتعرف على الشروط المالية للطلائع للاستغناء عن خدماته ويمتلك حارس الطلائع عرض مميز أيضاً من سموحة الذى دخل بقوة في الصفقة من أجل الفوز بها بالميركاتو الصيفى.

وفى وقت سابق اعترف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر بتلقيه اتصالات من الأهلى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال محمد بسام "منذ أيام تلقى مسئولو طلائع الجيش اتصالا هاتفيا من مسئولى الأهلى بشأن التعاقد معى، حتى الآن تبدو الأمور غير رسمية لكن هناك اتصالات بين الناديين أتمنى أن تكلل بالنجاح فى النهاية حتى أحقق حلم حياتى".

ويضيف محمد بسام "اللعب للأهلى شرف لأى لاعب، وأتمنى ربنا يكتبهالى هبقى حققت أهم حلم فى حياتى، عقدى مع الطلائع مستمر موسمين، لكن حينما جددت تعاقدى الموسم الماضى حصلت على وعد من مسئولى الطلائع بمنحى فرصة الرحيل حال تلقى النادى عرض مميز من الأندية الكبيرة، وأثق فى وعد مسئولى الطلائع، النادى يعتبرنى كابتن من كباتن الفريق، ويقدر مجهوداتى وبالطبع أنا أحلم بأن يستفيدوا مادياً بفضل دورهم الرائع فى مسيرتى الكروية".

في سياق مختلف ، يستأنف الطلائع تدريباته الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لبدء فترة الاعداد للموسم الجديد بعد أن حصل اللاعبين على راحة 48 ساعة عقب مباراة الاهلى بالجولة الأخيرة للدوري مساء السبت الماضى التي خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة، في المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز في 9 وتعادل في 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

في شأن مختلف ، انتظم حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر السابق للنادى الأهلى، فى تدريبات طلائع الجيش بعد انضمامه للفريق استعداداً للموسم الجديد، وعقد جلسة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع شرح له خلالها البرنامج الذى سيؤديه لتجهيز نفسه لبدء مباريات الموسم الجديد. ونجح الطلائع فى التعاقد مع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر بينما تعاقد الطلائع مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.