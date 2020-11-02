شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرجاء تصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة الرجاء المغربى، إلى القاهرة، مساء اليوم، الإثنين، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى جمعت بينهما فى ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، والتى فاز بها الزمالك بهدف نظيف، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقى الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب.

ويواصل الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالى جايمى باتشيكو، تحضيراته المختلفة لمواجهة الحسم أمام الرجاء، ومن المقرر أن يخضع الزمالك، اليوم، الإثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس "كورونا"، طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الكاف استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي، كما يدخل الفريق معسكراً مغلقاً مساء اليوم، الاثنين، بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك عقب خوضه المران على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى.

فيما من المنتظر أن يعود محمود علاء لقيادة خط دفاع الزمالك أمام الرجاء، حيث حرص اللاعب على الخضوع لبرنامج مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحاق بالمواجهة القادمة، فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده لكونه من العناصر الأساسية للفريق الأبيض التى يعول عليها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتخطى الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى الأفريقى.

كما رفض مسئولو الزمالك الاعتراض على الحكم الجامبى بكارى جاساما، بعد التقارير التى أفادت بتعيينه حكما لمباراة الفريق الأبيض والرجاء المغربى، ومن جهته أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أن جاساما من حكام الصفوة ونثق فى نزاهته وإدارته المباراة بأفضل صورة، مشددا على أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحرص على خروج المباراة فى أفضل صورة خاصة فى ظل وجود تقنية الفيديو الـ"VAR"، الخاصة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.