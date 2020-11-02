شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يسعى لضم بهاء مجدى لتعويض رحيل أحمد شديد قناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق على البحث عن ظهير أيسر للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى ، حيث فتحت اللجنة خطوط تواصل عريضة مع أكثر من لاعب فى هذا المركز وعلى رأسهم بهاء مجدى لاعب المصرى البورسعيدى.

وأعلن النادى المصرى البورسعيدى تعاقده مع أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر السابق للإنتاج الحربى، فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، وفضل أحمد شديد قناوى العودة لتمثيل فريق المصرى لارتباطه الشديد بالجمهور البورسعيدى، خاصة أنه تألق بالقميص الأخضر مواسم عديدة، فضلا عن اقتناع على ماهر بقدراته الفنية والبدنية ورغبته فى التعاقد معه.

وفى وقت سابق، كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، فشل مفاوضات ناديه لتمديد تعاقد أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للفريق، مؤكداً أن رحلة اللاعب مع ناديه انتهت بنهاية الموسم الحالى. وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "قدمنا عرضاً لشديد قناوى لتمديد تعاقده ولكن اللاعب طلب مقابلا ماديا أكبر من المعروض، وبالتالى فشلت الصفقة".

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي.

ومنح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراتهم مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج استعداداته للموسم الجديد فى الخامس من نوفمبر المقبل على ملعبه لبداية فترة إعداد قوية، وتعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدوري ليحتل المركز الثامن بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف ، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث خاض الفريق 17 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى ستة مباريات وتعادل فى ثلاثة مباريات، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الإسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل سلبياً مع مصر المقاصة.