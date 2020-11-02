شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يبدأ الاستعداد الموسم الجديد الجمعة المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على منح لاعبى الفريق أجازة حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد انتهاء موسم ذئاب الجبل بشكل رسمى عقب مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى التى انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، على أن يضع الجهاز الفنى للفريق خطة الاستعداد للموسم الجديد خاصة مع عودة ذئاب الجبل إلى المشاركات الأفريقية بعد الهيمنة على المركز الرابع فى الدورى.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى.

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما، حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

فى سياق آخر، أعلن المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد. ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجي التونسي كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسي أيضا.