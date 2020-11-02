شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق الدور الثانى لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الأثنين مباريات دور الـ 32 ببطولة قطر كلاسيك لرجال الاسكواش، والتى تستمر حتى السابع من نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 175 ألف دولار كأحد البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من اللاعبين وفى مقدمتهم محمد الشوربجى المصنف الأول عالميًا وعلى فرج المصنف الثانى، وطارق مؤمن المصنف الرابع، ومروان الشوربجى المصنف السابع.

وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

جدول المباريات

وكان كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، قد انسحب من البطولة، بسبب إصابته فى الأنكل، وحل النيوزلاندى بول كول مكان عبد الجواد فى جدول المنافسات، ويعتبر كريم عبد الجواد هو ثالث بطل مصرى ينسحب من منافسات البطولة، حيث انسحب بطل العالم للناشئين ولاعب النادى الأهلى للاسكواش مصطفى عسل المصنف رقم 18 على العالم، وكذلك وزاهد سالم من البطولة، على أثر مخالطتهما لحالة مصابة بكورونا، ويخضع كلا اللاعبين حاليًا للعزل الذاتى بعدما ثبتت إصابة أفراد الأسرة المقربين بـ COVID -19، فيما لم يتلق أى من اللاعبين نتيجة اختبار إيجابية فى الوقت الحالي.

فى سياق متصل، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر نوفمبر، حيث استعاد البطل المصرى على فرج، صدارة التصنيف العالمى بعدما تراجع عنها فى فبراير الماضى، لصالح محمد الشوربجى، إلا أن فوز على فرج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، رفع من نقاطه ليستعيد الصدارة بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه.

وتراجع محمد الشوربجى إلى التصنيف الثانى، كما تقدم طارق مؤمن مركزاً ليصل إلى التصنيف الثالث متخلياً عن المركز الرابع لكريم عبد الجواد الذى تراجع بعد خروجه المفاجئ من بطولة مصر الدولية فى الأدوار الأولى.

فيما تقدم مروان الشوربجى مركزاً ليصل إلى التصنيف السادس عالمياً، وتقدم مصطفى عسل 4 مراكز ليصل إلى التصنيف الـ 14 بعدما كان فى المركز الـ 18 وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية وتغلبه على أكثر من لاعب يسبقه فى التصنيف.