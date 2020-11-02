عاجل | الاهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد محمد فضل

أكدت إدارة الاهلي تجهيزها لشكوى رسمية ضد عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم “محمد فضل” بعد ما بدر منه تجاه لاعب الفريق “محمود كهربا” أثناء احتفالية تسليم درع الدوري المصري للاعبي الاهلي أول أمس السبت عقب مباراة طلائع الجيش.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، بيان توضيحي في هذا الصدد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عند حوالي الساعة الثانية فجرًا.

وقال “الأهلي سيتقدم صباح الاثنين بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري ضد محمد فضل، للدفاع عن حقوق لاعبنا محمود كهربا بعد الحادثة التي وقعت بينه وبين فضل عند تسليم درع الدوري”.

وأضاف البيان “الكل شاهد مَن الذي تسبب في الأزمة، والنادي لم يكن ينوي تصعيد الخلاف بين محمد فضل ومحمود كهربا، لكن فضل قام برفع شكوى ضد كهربا، ليقرر النادي تحريك شكوى ضد فضل والوقوف جوار كهربا للحفاظ على حقوقه، وسيتم الاستعانة بشريط فيديو المباراة ولقطات أخرى وبشهادات كل مَن تواجد أثناء الازمة”.