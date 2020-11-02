نهاية جنونية لمباراة فالنسيا وخيتافي 

نجح فالنسيا في اقتناص نقطة من براثن ضيفه خيتافي، بتعادل قاتل (2-2) على ملعب ميستايا في مباراة درامية، أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الليجا.



وتقدم فالنسيا في النتيجة، منذ الدقيقة 23، بقدم لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، يونس موساح.



ورغم لعب فالنسيا منقوصا منذ الدقيقة 56، بعد طرد البرتغالي تيري كوريا بإنذارين، إلا أن الفريق حافظ على تقدمه، حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، حيث نجح خيتافي في قلب المباراة رأسا على عقب.



ففي الدقيقة 87، أدرك خوان هيرنانديز التعادل للمدريديين، قبل أن يضيف أنخيل رودريجيز هدفا ثانيا للضيوف، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وعندما كانت المباراة تسير في اتجاه خيتافي، احتسب الحكم ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة، التي شهدت أيضا طرد لاعب الضيوف داميان سواريز بإنذارين.



وسجل كارلوس سولير من ركلة الجزاء، هدف إنقاذ فالنسيا من الخسارة الخامسة هذا الموسم (ق90+10).



واحتل الخفافيش بهذا التعادل المركز الـ13، برصيد 8 نقاط، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الثامن.

المصدر: وكالات