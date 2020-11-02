غاريث بايل يقود توتنهام إلى اقتناص المركز الثاني

سجل غاريث بايل هدفه الأول مع فريقه توتنهام بعد العودة إليه معاراً من ريال مدريد فقاد الفريق اللندني إلى تحقيق فوز صعب على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف.



قاد غاريث بايل فريقه توتنهام إلى فوزه الرابع والارتقاء من ثم إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر وحامل اللقب، بتسجيله هدفه الأول بقميص النادي اللندني بعد العودة إليه من ريال مدريد الإسباني، ليمنحه الانتصار على ضيفه برايتون 2-1، الأحد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل بايل الهدف في الدقيقة 73 بكرة رأسية بعد دخوله بدقيقتين بدلاً من الأرجنتيني إيريك لاميلا في مباراة تقدم خلالها فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عبر هاري كاين من ركلة جزاء (13) قبل أن يعادل تاريك لامبتي للضيوف (56).



وهو الهدف الأول للويلزي بقميص توتنهام منذ مباراته الأخيرة معه في 19 أيار/مايو 2013 ضد سندرلاند (1-صفر) قبل أن يتركه للانتقال إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.



وعاد بايل الى توتنهام في أيلول/سبتمبر على سبيل الإعارة من النادي الملكي، وخاض مباراة واحدة في الدوري ثم دخل الأحد وسجل بعد 200 ثانية على دخوله في مباراته الثانية، واضعاً الفريق في الوصافة بعدما استفاد من استمرار تراجع إيفرتون بهزيمته الثانية توالياً وهذه المرة أمام مضيفه نيوكاسل 1-2، ما سمح لجاره اللدود ليفربول حامل اللقب بالتربع وحيداً على الصدارة.



وهذا هو الفوز الرابع للفريق اللندني مقابل تعادلين وخسارة علماً أن الفريق سجل إلى الآن 18 هدفاً وهو صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة مقابل 9 أهداف دخلت مرماه.



من جانبه تلقى برايتون خسارته الرابعة مقابل تعادلين وانتصار وحيد فتوقف رصيده عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

المصدر:وكالات