الامارات | بيل يسجل بضربة رأس ليقود توتنهام للفوز على برايتون والتقدم للمركز الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يسجل بضربة رأس ليقود توتنهام للفوز على برايتون والتقدم للمركز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك جاريث بيل كبديل ليسجل برأسه هدف الفوز لصالح توتنهام هوتسبير في انتصاره 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، وهو هدفه الأول منذ عودته للنادي اللندني قادما من ريال مدريد.

واشترك الجناح الويلزي في الدقيقة 70 وبعد ثلاث دقائق أخرى قابل برأسه تمريرة سيرجيو ريجيلون العرضية بضربة رأس قوية ليعيد التقدم إلى توتنهام.

وكان هاري كين وضع توتنهام في المقدمة في الدقيقة 13 من ركلة جزاء بعد مخالفة ضده ارتكبها آدم لالانا أثناء التنافس على كرة عالية.

ورد برايتون بالاستحواذ على الكرة لفترات طويلة مع فشل توتنهام في استغلال تفوقه وأدرك فريق المدرب جراهام بوتر التعادل في الدقيقة 56.

وسدد طارق لامبتي في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من باسكال جروس في نهاية تحرك ذكي من برايتون لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم جراهام سكوت مراجعة تدخل سولي مارش ضد بيير-إميل هويبيرج.

وشعر لاعبو توتنهام بأن مارش ارتكب مخالفة ضد اللاعب الدنمركي لكن سكوت قرر أن التدخل كان شرعيا واحتسب الهدف.

وسدد توتنهام في القائم مرتين، وكانت الأولى من عند حافة منطقة الجزاء عن طريق إيريك لاميلا والثانية عبر كين من زاوية صعبة من مسافة قريبة من المرمى.

وبعد ذلك جاء هدف الفوز الذي أحرزه بيل ليتقدم توتنهام فوق إيفرتون في الترتيب ويحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

ولم يشارك بيل حتى الآن في التشكيلة الأساسية مع توتنهام في الدوري إذ لم يستعد لياقته البدنية بعد وكان سعيدا بترك بصمته.

وقال بيل "هذا شعور رائع. تريد النزول إلى أرض الملعب والقيام بواجبك تجاه الفريق. أعمل من أجل الفريق وكنت محظوظا بتسجيل الهدف".

لكن بيل كان قلقا من الحديث عن أن توتنهام ربما يكون منافسا على اللقب هذا الموسم.

وأضاف "(نحن) ننافس ونعرف جيدا ألا ننتشي بهذا. هناك بعض الفرق الرائعة، وسنواصل العمل بأقصى ما لدينا".

وخسر إيفرتون 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد في وقت سابق الأحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news