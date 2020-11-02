شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل: توتنهام سينافس على «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الويلزي جاريث بيل، لاعب توتنهام هوتسبير، عن سعادته بتسجيل هدفه الأول بقميص السبيرز في الانتصار الذي حققه مساء أمس، على حساب برايتون بنتيجة 2-1، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال "بيل"، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «إنه شعور عظيم، ترغب في المشاركة والقيام بعملك من أجل الفريق، عملت من أجل الفريق وكنت محظوظًا بما يكفي لتسجيل الهدف». وأضاف: «من الواضح أنها كانت لعبة عظيمة من سيرجيو ريجيلون، وتواجدت بدوري في المكان الصحيح والوقت المناسب، من الرائع ترك البصمة».

وتابع: «الجميع يتحدث دائما عن الأمور الفردية، ولكني دائما ما قلت أن لاعب للفريق، سأكون سعيدا لو شاركت وقمت بعملي حتى لو كان دفاعيًا، الأمر الأهم هو المحصلة الجماعية، وفريقي سينافس بقوة على لقب البريميرليج».