شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يحتفل بإسقاط مانشستر يونايتد: نحن أرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر، بفوز فريقه آرسنال على مضيفه مانشستر يونايتد (1-0)، مساء أمس، ضمن الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر النني صورتين له من المباراة، التي خاضها أساسيا على ملعب أولد ترافورد، عبر حسابه على تويتر، معلقا بقوله: «نعود إلى ملعبنا بثلاث نقاط خاصة جدا، نحن الأرسنال».
وتألق لاعب بازل السابق بشكل لافت للأنظار، في لقاء مانشستر يونايتد، ونال تفاعلا كبيرا من الجماهير المصرية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر محمد النني يحتفل بإسقاط مانشستر يونايتد: نحن أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.