شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يحتفل بإسقاط مانشستر يونايتد: نحن أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر، بفوز فريقه آرسنال على مضيفه مانشستر يونايتد (1-0)، مساء أمس، ضمن الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر النني صورتين له من المباراة، التي خاضها أساسيا على ملعب أولد ترافورد، عبر حسابه على تويتر، معلقا بقوله: «نعود إلى ملعبنا بثلاث نقاط خاصة جدا، نحن الأرسنال».

وتألق لاعب بازل السابق بشكل لافت للأنظار، في لقاء مانشستر يونايتد، ونال تفاعلا كبيرا من الجماهير المصرية.