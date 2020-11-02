شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب نجم لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني لويس ألبرتو نجم لاتسيو، مساء أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتعرض لاتسيو لأسبوع صعب للغاية، ثبت من خلاله إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا. وسافر لاتسيو إلى بلجيكا لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروج، بقائمة تضم 16 لاعبا فقط، وبدون الثنائي شيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو.
ولم يكشف النادي عن هوية اللاعبين المصابين، لكن وفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فقد أعلن ألبرتو، اليوم، أنه أحد المصابين بكورونا.
يذكر أن لاتسيو حقق فوزا صعبا أمام مضيفه تورينو بنتيجة (3-4)، أمس، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن مواجهات الجولة السادسة للدوري الإيطالي.
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