ساسولو يهزم نابولي بثنائية ويصعد لوصافة «الكالتشيو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط نابولي في فخ الهزيمة بهدفين نظيفين أمام ضيفه ساسولو في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب سان باولو، سجل للضيوف مانويل لوكاتيلي (ق59) من ضربة جزاء وماكسيم لوبيز (ق90). وبهذا الفوز، يصعد ساسولو إلى وصافة «السيري آ» بإجمالي 14 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ميلان المتصدر. وفي المقابل، تجمد رصيد نابولي عند 11 نقطة بالمركز الخامس.
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