شكرا لقرائتكم خبر عن روما يواصل صحوته بثنائية في شباك فيورنتينا بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل روما بدايته الرائعة هذا الموسم، مساء أمس، بعدما فاز 2-صفر على ضيفه فيورنتينا، بالدوري الإيطالي. وافتتح ليوناردو سيبناتزولا التسجيل في الدقيقة 12، عندما أرسل الحارس أنطونيو ميرانتي تمريرة طويلة مرت من فوق دفاع فيورنتينا، وركض لاعب روما ومر من مدافع وسدد كرة منخفضة في الشباك.

وصنع هنريخ مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 70 بتمريرة عرضية منخفضة حولها بيدرو في المرمى من مدى قريب. ولم يخسر روما، الذي يملك 11 نقطة من 6 مباريات، على أرض الملعب هذا الموسم، لكنه عوقب بالهزيمة 3-صفر أمام فيرونا، بعد إشراكه أمادو دياوارا بشكل غير قانوني، على الرغم من انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف. ويملك فيورنتينا، صاحب النتائج المتذبذبة، سبع نقاط.