شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم ديربي الجنوبي بين جنوى وسامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى ديربي جنوى بالتعادل الإيجابي، بين سامبدوريا وضيفه جنوى (1-1)، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي. وعلى ملعب ماراتسي، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر جاكوب جانكتو (ق23)، قبل دقائق من إدراك الضيوف التعادل، بواسطة جيانلوكا سكاماكا (ق28). وعلى هذا النحو، ارتقى سامبدوريا إلى المركز الثامن بـ10 نقاط، في حين تجمد رصيد جنوى عند 5 نقاط، بالمركز الخامس عشر.

وسقطت شعلة نارية أطلقها مشجعون مجهولون من الخارج، على أرض الملعب، أثناء الديربي الذي أقيم بين الفريقين دون جمهور، بسبب جائحة كورونا، ما تسبب في توقف اللقاء لفترة قصيرة. ولم يتضح بعد انتماء المسؤولين عن إطلاق هذه الشعلة، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، إذ احتشدت مجموعات مؤيدة لكلا الفريقين خارج الملعب.