فولفسبورج يتعادل أمام هيرتا برلين في «البوندسليجا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فولفسبورج أمام مضيفه هيرتا برلين (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».
وعلى ملعب (الملعب الأولمبي ببرلين)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق البرازيلي ماتيوس كونيا الدقيقة 6، وفي الدقيقة (20) نجح الضيوف في إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب ذو الأصول الكونغولية ريدل باكو. وبهذه النتيجة، رفع فولفسبورج رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر، وهيرتا برلين إلى 4 نقاط في المركز الـ14.
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