شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يخطط لخطف صانع ألعاب ميلان في الصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن إنتر عرض على التركي هاكان تشالهانوجلو، صانع ألعاب ميلان، الانتقال إليه بالمجان في الصيف المقبل. وينتهي عقد هاكان مع ميلان في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن. وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تشالهانوجلو يضع ميلان كخيار أول له في المستقبل، ولا يفضل تغيير وجهته في إيطاليا.
يذكر أن مانشستر يونايتد يطارد أيضًا تشالهانوجلو في الصيف المقبل، بعد أن فشل في ضمه خلال الموسم الماضي. ويعيش تشالهانوجلو حالة تألق كبيرة تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا وتقديم 13 تمريرة حاسمة خلال 39 مباراة منذ الموسم الماضي.
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