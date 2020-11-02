شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: بيراميدز يملك أفضل لاعبين في مصر ولكنهم لا يملكون حافز الفوز بالبطولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث وائل القباني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن تجربة نادي بيراميدز واستطاعتهم المنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.
وقال وائل القباني في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «بيراميدز يملك أفضل لاعبين في مصر خاصة بعد ضم رمضان صبحي وأحمد فتحي».
وتابع:«ولكن أرى أن لاعبي بيراميدز لا يملكوا حافز الفوز بالبطولات».
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