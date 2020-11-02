شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي هوفنهايم يغادر الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعبو هوفنهايم، أندري كراماريتش وبافيل كاديرابيك وكاسيم آدامز، من الحجر الصحي الذي خضعوا له مؤخرا، لكنهم لن يكونوا ضمن قائمة الفريق، التي ستواجه يونيون برلين ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، اليوم الاثنين، حسبما أكد سيباستيان هونيس مدرب الفريق.
وأوضح «هونيس» أن اللاعبين الثلاثة، في حالة صحية جيدة، لكنهم سيخضعون لاختبارات الرئة، مشيرا إلى أنه ما زال من المبكر عودتهم مجددا للملاعب.
وأعلن هوفنهايم، قبل أسبوعين، إصابة كراماريتش وآدامز بفيروس كورونا، فيما دخل كاديرابيك الحجر الصحي، بعد إصابة أحد أفراد أسرته بالفيروس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي هوفنهايم يغادر الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.