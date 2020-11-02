شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي هوفنهايم يغادر الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعبو هوفنهايم، أندري كراماريتش وبافيل كاديرابيك وكاسيم آدامز، من الحجر الصحي الذي خضعوا له مؤخرا، لكنهم لن يكونوا ضمن قائمة الفريق، التي ستواجه يونيون برلين ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، اليوم الاثنين، حسبما أكد سيباستيان هونيس مدرب الفريق.

وأوضح «هونيس» أن اللاعبين الثلاثة، في حالة صحية جيدة، لكنهم سيخضعون لاختبارات الرئة، مشيرا إلى أنه ما زال من المبكر عودتهم مجددا للملاعب.

وأعلن هوفنهايم، قبل أسبوعين، إصابة كراماريتش وآدامز بفيروس كورونا، فيما دخل كاديرابيك الحجر الصحي، بعد إصابة أحد أفراد أسرته بالفيروس.