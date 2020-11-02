شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة ليون تمنح ليل وصافة الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق ليون أمام مضيفه ليل، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إطار الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي. وعلى ملعب (بيار موروا)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق اللاعب جوناثان بامبا في الدقيقة (22). وفي الدقيقة (41)، تعادل الضيوف عن طريق هدف عكسي أحرزه اللاعب التركي محمد ذكي شيليك في مرماه.

ولعب ليون منقوصا بلاعب منذ الدقيقة (50)، بعد طرد لاعبه مارسيلو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. بهذه النتيجة، رفع ليل رصيده من النقاط إلى 19 في الوصافة، وليون إلى 14 نقطة في المركز السادس.