شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض إحالة «كهربا» للانضباط ويشكو محمد فضل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، عدم رضاه عن قرار إحالة لاعب الفريق محمود كهربا إلى لجنة الانضباط.
وقال «عبدالحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «نحترم منظومة اتحاد الكرة ولكن لا نقبل إحالة محمود كهربا إلى لجنة الانضباط، فيديو الواقعة واضح فكيف يتم معاقبة اللاعب».
واردف:«لم نعاقب كهربا ماديًا بعد ازمة محمد فضل، ومستحيل أن يتستر الخطيب على كهربا إن أخطأ».
وأتم: «ليس لي علاقة باستبعاد كهربا من المنتخب إن حدث، وسوف نقدم شكوى للجنة الانضباط بخصوص ما حدث مع كهربا والتعدي الذي حدث ضده من قبل محمد فضل».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرفض إحالة «كهربا» للانضباط ويشكو محمد فضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.