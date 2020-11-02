شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض إحالة «كهربا» للانضباط ويشكو محمد فضل ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، عدم رضاه عن قرار إحالة لاعب الفريق محمود كهربا إلى لجنة الانضباط.

وقال «عبدالحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «نحترم منظومة اتحاد الكرة ولكن لا نقبل إحالة محمود كهربا إلى لجنة الانضباط، فيديو الواقعة واضح فكيف يتم معاقبة اللاعب».

واردف:«لم نعاقب كهربا ماديًا بعد ازمة محمد فضل، ومستحيل أن يتستر الخطيب على كهربا إن أخطأ».

وأتم: «ليس لي علاقة باستبعاد كهربا من المنتخب إن حدث، وسوف نقدم شكوى للجنة الانضباط بخصوص ما حدث مع كهربا والتعدي الذي حدث ضده من قبل محمد فضل».