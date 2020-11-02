شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» يحقق رقمًا قياسيًا غاب عن أرسنال منذ 15 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، قائد آرسنال، رقمًا قياسيا غاب طويلا عن الجانرز ضد مانشستر يونايتد. ووفقا لشبكة سكاي سبورتس، فإن أوباميانج هو ثاني لاعب من آرسنال، يسجل في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في مباراتين متتاليتين. ويعتبر أول لاعب حقق هذا الرقم من آرسنال ضد يونايتد، هو التوجولي إيمانويل أديبايور، الذي سجل على ملعب أولد ترافورد، في سبتمبر 2006، وأبريل 2008. وسجل أوباميانج هدف تقدم آرسنال على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، بملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة 7 للبريميرليج. الوضع في مصر

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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