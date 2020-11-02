شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يعلن إحالة واقعة «كهربا» للجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، عن إحالة واقعة محمود كهربا، لاعب فريق النادي الأهلي، للجنة للانضباط.

وقال «فضل» في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«الانضباط ستجتمع الإثنين وستصدر قراراً بشأن واقعة كهربا».

وواصل «فضل»: «كنت أنتظر رد فعل من الأهلي وتحدثت مع الكابتن محمود الخطيب، وأشكر سيد عبدالحفيظ على تصريحاته».

وأتم تصريحاته: «لا يوجد لاعب خارج القانون، جماهير الأهلي فوق رأسي، والانضباط ستتخذ قراراً بعيداً عن أي ميول».

ووقعت مشادة بين «كهربا» و«فضل»، مساء السبت، خلال تسلم الأهلي درع الدوري الممتاز بعد فوزه بثلاثية على طلائع الجيش.