شكرا لقرائتكم علاء وحيد: الإسماعيلي توصل لاتفاق مبدئي لعودة "فخر الدين بن يوسف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، توصل ناديه لاتفاق مبدئى بعودة التونسى فخر الدين بن يوسف لصفوف الدراويش بالموسم الجديد.

وقال وحيد خلال تصريحات تلفزيونية: " كنا بصدد شكوى فخر الدين بن يوسف بعد إعلان الصحافة التونسية عزم اللاعب شكوى الدراويش فى الفيفا، ولكن بعد تصريحاته التليفزيونية وأسلوبه المحترم عن القلعة الصفراء قررنا التراجع عن الشكوى".

وأضاف: " ودخلنا فى مفاوضات لاستعادته، وبالفعل توصلنا لاتفاق مبدئى وسنعلن التفاصيل فى وقتها".

أكد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، إن العمل داخل إدارة الدراويش يجرب على قدم وساق لتدعيم الفريق الأصفر قبل بداية الموسم الكروي الجديد، مضيفًا أن الفريق بصدد التعاقد مع صفقات قوية.

تابع :" نتبع فلسفة مختلفة للعمل داخل النادي الإسماعيلي، لجنة التعاقدات تواصل عملها وتتحدث مع أكثر من لاعب، وعند إتمام الصفقة سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة"

أكد علاء وحيد، أن الأنجولي أري بابل، صفقة مميزة للغاية لقلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية موضحا :" بابل سعيد برد فعل جماهير الإسماعيلي على انضمامه إلى صفوف الفريق وهو يعلم أن قلعة الدراويش ستكون بوابته للإحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "بابل يريد المشاركة أساسيًا وهو الأمر الذى يريده ويرفض الجلوس احتياطيًا، ورفض الكشف لنا عن فشل انضمامه إلى فريق الزمالك".