شكرا لقرائتكم وائل القباني: رجاء 2002 أفضل من 2020 وفوز الزمالك في الذهاب خادع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث وائل القباني، نجم الزمالك الأسبق، عن فوز الأبيض في لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والاستعدادات للقاء الإياب المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية "يجب على نادي الزمالك التركيز في لقاء الإياب لإن نتيجة الفوز بهدف وحيد هي نتيجة خادعة ورجاء 2002 أفضل من 2020 ولا يمكن مقارنة الجيل الحالي بجيلنا".

كشف، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن تجربة نادي بيراميدز واستطاعتهم المنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.

وقال القباني "بيراميدز يملك أفضل لاعبين في مصر خاصة بعد ضم رمضان صبحي وأحمد فتحي ولكن أرى أن لاعبي بيراميدز لا يملكوا حافز الفوز بالبطولات".