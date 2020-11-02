شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: عودة الرباعى محسن وماهر وأكرم وشريف إلى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عودة الرباعي صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف من الأندية التي انتقلوا إليها على سبيل الإعار إلى الاهلى خلال الانتقالات الجارية بعد انتهاء موسم اعارتهم.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية قائلا : "قررنا عودة الرباعي للأهلي في الموسم المقبل، وموسيماني في النهاية هو الذي يحسم مصيرهم".

وواصل مدير الكرة في الأهلي اللاعبين المحترفين علي معلول وجيرالدو ينضمان إلى منتخب بلادهما وسيحصلان على راحة إضافية لزيارة أسرهما، مشيرًا إلى أن موسيماني يعمل 24 ساعة ويسعى دائمًا للأفضل، وسيعقد معه جلسة خلال أيام لتحديد برنامج الفريق الفترة المقبلة مضيفا لم نتلق أي عروض رسمية لمحمد مجدي "أفشة".

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