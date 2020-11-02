شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: نرفض إحالة كهربا للجنة الانضباط ولم نعاقبه وسنتقدم بشكوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي عدم رضاه عن قرار إحالة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا الى لجنة الانضباط، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية: "نحترم منظومة اتحاد الكرة ولكن لا نقبل احالة محمود كهربا إلى لجنة الانضباط، فيديو الواقعة واضح فكيف يتم معاقبة اللاعب.

وتابع مدير الكرة : لم نعاقب كهربا ماديا بعد ازمة محمد فضل، ومستحيل ان يتستر الخطيب على كهربا ان اخطأ.

وزاد : ليس لي علاقة باستبعاد كهربا من المنتخب ان حدث، وسوف نقدم شكوى للجنة الانضباط بخصوص ما حدث مع كهربا.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عودة الرباعي صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف من الأندية التي انتقلوا إليها على سبيل الإعار إلى الاهلى خلال الانتقالات الجارية بعد انتهاء موسم اعارتهم مضيفا : "قررنا عودة الرباعي للأهلي في الموسم المقبل، وموسيماني في النهاية هو الذي يحسم مصيرهم".

وواصل مدير الكرة في الأهلي اللاعبين المحترفين علي معلول وجيرالدو ينضمان إلى منتخب بلادهما وسيحصلان على راحة إضافية لزيارة أسرهما، مشيرًا إلى أن موسيماني يعمل 24 ساعة ويسعى دائمًا للأفضل، وسيعقد معه جلسة خلال أيام لتحديد برنامج الفريق الفترة المقبلة.

واستكمل عبد الحفيظ حديثه قائلا شاهدت واقعة كهربا الأخيرة مع محمد فضل أكثر من 13 مرة، ولدينا الشهود على الواقعة، كهربا لم يخطئ بحق فضل ، واللاعب روى لنا ما حدث بالتفصيل والدلائل تشير إلى أنه لم يخطئ من الأساس مضيفا الفيديوهات واضحة فكيف تتم معاقبة كهربا، وفضل قال لكهربا انت قليل الأدب، وكنت أتمنى إلا يتحدث فضل عن أزمته لوسائل الإعلام رغم تجاوزه بحق كهربا بالأيدي مضيفا السبب الحقيقي هو أن كهربا لم يصافح محمد فضل. عدم مصافحته لفضل بسبب غصة في قلبه من أحداث سابقة، لكن هذا ليس مبررا ليقال له إنه (قليل الأدب).