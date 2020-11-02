شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب يفحص حسين الشحات قبل عرض موقفه على جهاز حسام البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فحوصات طبية على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي للوقوف علي حالته ومعرفه مدي إصابته الأخيرة التي لحقت به مؤخرا وابعدته عن لقاء فريقه أمام طلائع الجيش أمام السبت الماضي في ختام مسابقة بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الاهلي لصالحه.

وطلب حسام البدري المدير الفني للفريق الوطني خضوع اللاعب لهذه الفحوصات بمعرفه طبيب المنتخب وعرض نتائج هذا الكشف عليه لمناقشة أمره من الناحية الطبية مع أعضاء جهازه الفني قبل حسم قائمة الاسماء المنضمة من لاعبي الاهلي