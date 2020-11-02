شكرا لقرائتكم محمد سالم: مصطفى محمد الأفضل حاليا ومروان محسن مهاجم كبير ينقصه التوفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو الأفضل في مسابقة الدورى هذا الموسم، ومروان محسن ينقصه التوفيق.

وقال محمد سالم خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": مصطفى محمد أفضل مهاجم موجود حاليا في الدورى، ومروان محسن مهاجم كبير وأنا شايف أن الناس كلها ضاغطة عليه جامد ولكن ينقصه التوفيق، والضغوط الجماهيرية تتسبب في تراجع مستواه".

وأضاف محمد صالم: "للأسف المهاجم المميز في مصر يقاس بعدد الأهداف، ولكن هناك خطط لعب مبنية على سحب المهاجم للمدافعين وترك مساحة للاعبى خط الوسط للتسجيل، والدليل أن عماد متعب كان نجم بطولة أمم أفريقيا 2008 رغم أنه لم يهدف، ولكن ساعد المنتخب فى تسجيل العديد من الأهداف".

وقال محمد سالم: إن أسرته أهلاوية ولكن عند انتقاله للزمالك كانت تشجعنى وتتمنى لى تحقيق الفوز، وكنت أفضل البقاء في المقاولون وعدم الانتقال للزمالك".

وتابع محمد سالم: "قدمنا موسما جيدا مع الفريق ونجحنا فى تحقيق الهدف المطلوب منا وهو المركز الرابع، والسر فى ذلك يرجع إلى الاستقرار الإدارى بوجود محسن صلاح ومحمد عادل بالإضافة إلى عماد النحاس، وأنا أعرفه منذ أن كان فى قطاع ناشئين الأهلى.

أضاف: النادى وفر لنا كل الأمور من أجل الاستقرار والجهاز الفنى وفر لنا كل الجوانب النفسية والفنية، يتبقى فى عقدى موسمين مع النادى وراض تماماً عن مستواى وخضت حوالى 28 مباراة، وسجلت 8 أهداف، وأتمنى أن نكمل فى الموسم الجديد ما تحقق هذا الموسم.

وتابع: "الأهلى يستحق الدورى بكل جدارة لأنه النادى الوحيد اللى في الدورى كان ماشى بنفس المستوى وحسم الدورى من بدرى وصعب الأمور على باقى الأندية".

وأضاف محمد سالم: "الإصابات أثرت على مستواى في بعض الأوقات ولكن عدت بسرعة، ولا أقبل دور الموظف فى أى نادى، ولذلك رحلت عن الزمالك بعد 6 أشهر فقط، وجلبت عروضاً للإعارة من أجل المشاركة، وعماد النحاس يمتلك مفاتيحى".

وتابع محمد سالم: "هدفى العودة للمنتخب مرة أخرى وحسام البدرى عارف إمكانياتى كويس لأننى أتدربت معاه في المنتخب الأولمبى".

وعن رحيل طاهر، قال: طاهر لاعب مميز وأتمنى له التوفيق مع النادى الأهلى والمقاولون بيته فى أي وقت سيحتاجنا سنكون بجانبه، ولكن لدينا لاعبين مميزين قادرين على تعويض غيابه.