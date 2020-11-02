شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. باتشيكو يحسم قائمة الأبيض لمواجهة الحسم اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اليوم، الإثنين، شكل قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام بعد غد، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار بها من أجل التأهل للنهائى الأفريقي، بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء في المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

ويدرس باتشيكو المدير الفنى للزمالك، سيناريوهين، الأول دخول معسكر الرجاء بالقائمة كاملة المقيدة بدورى أبطال إفريقيا والخيار الثانى يتمثل فى اختيار مجموعة اللاعبين الجاهزين للمباراة مع استبعاد المصابين وسيحسم باتشيكو ذلك الأمر خلال تدريبات اليوم.