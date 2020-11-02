شكرا لقرائتكم الأهلي: سنقدم مذكرة للجنة الانضباط ضد محمد فضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على واقعة مشادة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية خلال حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري رقم 42 في تاريخه مساء السبت.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج البيت الكبير عبر فضائية الأهلي: "ما ظهر لنا وللناس والجماهير والمسئولين أن كهربا لم يبدأ بالمشادة مع محمد فضل، وبالتالي لو كانت هناك حقوق فسنطالب بحق كهربا".

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "سنجهز مذكرة ونقدمها للجنة الانضباط للمطالبة بحق كهربا، في البداية كنا نود التجاوز عن المشادة في ضوء احتفالية الأهلي خاصة أ، هذه المشاهدة تحدث عشرات المرات".

وأكمل عبد الحفيظ: "في ظل تصعيد محمد فضل ضد لاعبنا ومع إيماننا الكامل ببراءة اللاعب من افتعال أي أزمة سنطالب بحقه ونقدم الأدلة للجنة الانضباط، ومن حسن الحسن أن الواقعة مصورة من أكثر من زاوية، وأعتقد أن اللجنة لن تصدر قرار يتنافى مع ما تم تصويره".

وكشف مدير الكرة: "بعد الواقعة تلقيت اتصالا من الخطيب وسألني ما إذا كان اللاعب تجاوز ويستحق العقوبة من عدمه، لكني أكدت له على براءة اللاعب من الأزمة، وبالتالي سنواصل التصعيد".

واشتبك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، خلال مراسم تسليم درع الدورى الـ 42 للمارد الأحمر، عندما كان يحاول كهربا مساعدة مؤمن زكريا للوصول لدرع الدورى وتسليمه للاعبين، ليحاول فضل منعه وتحدث المشادة بينهما تحت أنظار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقرر محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما اثناء تسليم درع الدورى للنادى الأهلى عقب مباراته الأخيرة فى المسابقة، بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسؤولين وليس اللاعبين.

وكشف محمود عبد المنعم كهربا كواليس المشادة التى حدثت مع محمد فضل قائلا: "ماعملتش حاجة، والفيديو موضح مين الغلطان، وفضل دفعنى وقولت له متزقنيش كده.. وأنا مش بتاع مشاكل ومش بغلط فى حد أكبر منى، والموضوع بالنسبة لى مقفول ومنتهى".

رفض النادى الأهلى فرض أى عقوبات، سواء بالإيقاف أو التغريم، على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق بعد مشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قبل تسلم درع بطولة الدورى العام عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش أمس.