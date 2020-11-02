شكرا لقرائتكم محمد سالم: خطيبتى ابنة إبراهيم المنيسى وتسببت في ضياع الدورى من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب، أنه خاطب ابنة الكاتب والإعلامى إبراهيم المنيسى وهنعمل وحدة وطنية بين الأهلى والزمالك.

وقال محمد سالم خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": خطيبتى ابنة إبراهيم المنيسى وهو عمى، وهى أهلاوية جدا وعضو مجلس في لجنة الشباب بالأهلى، ولما بلاعب الأهلى بتشجعنى، وعمى إبراهيم بيقولى أبوك علمنا كلنا حب الأهلى وأنت رايح تلعب في الزمالك".

وتابع محمد سالم: لما كنت في المقاولون عام 2014 كنا هنلاعب الأهلى، فإبراهيم المنيسى قالى الأهلى هيفوز 2/ 1 وأنت هتسجل الجول فينا بس الأهلى يكسب، بس المقاولون فاز واحد صفر وانا اللى سجلت الجول وتسببت هذه المباراة في خسارة الأهلى الدورى، وأبويا قالى بع دالماتش مش عارف اعمل فيك ايه بس مبروك الهدف".

وأضاف لاعب المقاولون: مصطفى محمد أفضل مهاجم موجود حاليا في الدورى، ومروان محسن مهاجم كبير وأنا شايف أن الناس كلها ضاغطة عليه جامد ولكن ينقصه التوفيق، والضغوط الجماهيرية تتسبب في تراجع مستواه".

وأضاف محمد صالم: "للأسف المهاجم المميز في مصر يقاس بعدد الأهداف، ولكن هناك خطط لعب مبنية على سحب المهاجم للمدافعين وترك مساحة للاعبى خط الوسط للتسجيل، والدليل أن عماد متعب كان نجم بطولة أمم أفريقيا 2008 رغم أنه لم يهدف، ولكن ساعد المنتخب فى تسجيل العديد من الأهداف".

وقال محمد سالم: إن أسرته أهلاوية ولكن عند انتقاله للزمالك كانت تشجعنى وتتمنى لى تحقيق الفوز، وكنت أفضل البقاء في المقاولون وعدم الانتقال للزمالك".