شكرا لقرائتكم قائد المقاولون: "غلبنا مؤمن سليمان بالتلاتة لما قال علينا مبطلين كورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن الشامي قائد فريق المقاولون العرب على الدور الكبير الذي لعبه عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل هذا الموسم مع الفريق، وقال الشامي خلال تصرحيات تلفزيونية: "طاهر محمد اكتسب خبرات كبيرة من اللاعبين الذي زاملوه، مضيفا غرفة خلع الملابس هي سر نجاح اي مدير فني مع اي فريق.

وواصل: النحاس منحني مساحة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وصنع حالة رائعة للفريق، كنا نعاني من ضغوط نفسيه كبيرة خوفا من ضياع المركز الرابع.

وتابع: تعرضنا لانتقادات كبيرة لكن نجحنا في تحقيق هدفنا مضيفا مؤمن سليمان "قال علينا مبطلين كورة قبل الماتش بتاعه معانا الموسم الماضي".. وقدرنا نهزم فريقه بثلاثية نظيفة.

وأتم عندما سمعنا عن إمكانية رحيل عماد النحاس للمنتخب أو الأهلي كرجل ثان، دخلنا له كلاعبين كبار في المقاولون وأخبرته أنه عليه أن يرحل عن المقاولون كرجل أول.