شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يغازل جمهور الزمالك بلقب "الطيارة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" غازل بها جمهور الفريق الأبيض من أحد المباريات بالدوري المصري الممتاز.

شارك مصطفي محمد مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي أمس بناء على تعليمات من الجهاز الفني ، وخصص الجهاز الفني للفريق حصة تأهلية للاعبين على هامش المران حيث قام اللاعبون ببعض الإطالات بجانب بعض الأمور التأهيلية والبدنية بعدها تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات ومن ثم لعب الكرة من لمسة واحدة باكثر من طريقة.