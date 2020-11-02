شكرا لقرائتكم والتر بواليا أفضل المهاجمين الأجانب في الدوري.. والجزيرى ثانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مسابقة الدورى أمس الاول بفوز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ورفع درع المسابقة للمرة الأولى داخل الملعب وبعد انتهاء المسابقة هناك عدد من الظواهر لابد وأن نلقى عليها الضوء على اختفاء بعض المهاجمين الأفارقة الذى اعتدنا على رؤيتهم فى المواسم الماضية وظهور مهاجمين جدد والأغرب أنهم من أندية الوسط او أندية المؤخرة بعيدا عن الأهلى والزمالك نرصدهم فى التقرير التالى :-





والتربواليا

يعد الزامبى والترب واليا مهاجم الجونة أفضل المهاجمين الاجانب بالدورى فى الموسم الحالى بعدما نجح فى إحراز 13 هدفا لفريقه جاء بهم فى المرتبة الثالثة لهدافى الدورى بعد عبد الله السعيد المتصدر صاحب الـ17 هدفا ، ومحمد شريف صاحب الوصافة برصيد 14 هدفا .

بواليا نجح فى لفت الأنظار بشدة مما جعله مطمع للعديد من الأندية الداخلية والخارجية على رأسهم الزمالك والإسماعيلى اللذان يرغبا فى التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفهما بمهاجم سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريقين فى هذا المركز .





سيف الجزيرى

يواصل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب تسطير اسمه بأحرف من نور داخل أروقة الدورى بعدما نجح فى إحراز 11 هدفا مع ذئاب الجبل فى الموسم الحالى محتلا المركز الرابع .

سيف الجزيرى يعد من أفضل لاعبى شمال أفريقيا الذى نجحوا فى وضع بصمة بالدورى منذ قدومه ومشاركته مع طنطا منذ موسمين ، ثم العودة مرة اخرى من بوابة المقاولون العرب وهو ما ادى لإنضمامه لمعسكر المنتخب التونسى الأخير .





جون أنطوى

أكثر اللاعبين الأفارقة إحرازا للأهداف بالدورى بعدما تخطى الـ100 هدفا بكافة البطولات المحلية مع جميع الأندية التى شارك معها ، احرز فى الموسم الحالى 9 أهداف فقط مع بيراميدز خاصة وأنه لم يشارك فى العديد من المباريات مع الفريق بعدما اعتمد انتى انتيتيتش المدير الفنى للفريق السماوى على محمد فاروق ودودى الجباس فى هجوم الفريق .