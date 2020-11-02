شكرا لقرائتكم محمد سالم: لو عاد بى الزمن هرحل من الزمالك.. والأهلى خد الدورى بجدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب عن سعادته بانهاء ذئاب الجبل للموسم الجارى فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، وهو الهدف الذى حدده الفريق منذ بداية الموسم.

وقال محمد سالم خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": قدمنا موسم جيد مع الفريق ونجحنا فى تحقيق الهدف المطلوب منا وهو المركز الرابع، والسر فى ذلك يرجع إلى الاستقرار الإدارى بوجود محسن صلاح ومحمد عادل بالإضافة إلى عماد النحاس، وأنا أعرفه منذ أن كان فى قطاع ناشئين الأهلى.

أضاف: النادى وفر لنا كل الأمور من أجل الاستقرار والجهاز الفنى وفر لنا كل الجوانب النفسية والفنية، يتبقى فى عقدى موسمين مع النادى وراض تماماً عن مستواى وخضت حوالى 28 مباراة، وسجلت 8 أهداف، وأتمنى أن نكمل فى الموسم الجديد ما تحقق هذا الموسم.

وتابع: "الأهلى يستحق الدورى بكل جدارة لأنه النادى الوحيد اللى في الدورى كان ماشى بنفس المستوى وحسم الدورى من بدرى وصعب الأمور على باقى الأندية".

وأضاف محمد سالم: "الإصابات أثرت على مستواى في بعض الأوقات ولكن عدت بسرعة، ولا أقبل دور الموظف فى أى نادى، ولذلك رحلت عن الزمالك بعد 6 أشهر فقط، وجلبت عروضاً للإعارة من أجل المشاركة، وعماد النحاس يمتلك مفاتيحى".

وتابع محمد سالم: "هدفى العودة للمنتخب مرة أخرى وحسام البدرى عارف إمكانياتى كويس لأننى أتدربت معاه في المنتخب الأولمبى".

وعن رحيل طاهر، قال: طاهر لاعب مميز وأتمنى له التوفيق مع النادى الأهلى والمقاولون بيته فى أي وقت سيحتاجنا سنكون بجانبه، ولكن لدينا لاعبين مميزين قادرين على تعويض غيابه.