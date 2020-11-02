شكرا لقرائتكم رامي عادل: موسيماني كسب حب واحترام لاعبي الأهلي وهذا مفتاح البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن رامي عادل مدافع الأهلي السابق، اختيار مجلس إدارة الأهلي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الأحمر خلفا للمدرب السويسري الراحل رينيه فايلر.

وقال رامي عادل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير عبر فضائية الأهلي: "موسيماني كان اختيار جريء ومفاجئ، شخصيا سعدت بتوليه المهمة، لأنه مناسب جدا لشخصية الأهلي، أنا أحب المدرب الذي يبدأ الهجمة من الخلف بشكل منظم وسريع".

وتابع مدافع الأهلي السابق: "شخصية موسيماني الواضحة حتى الآن أنه كسب حب الجميع خاصة اللاعبين، وده مفتاح مهم للفوز بالبطولات، من المهم لمدرب فريق بحجم الأهلي أن يتقرب للاعبين، ويسيطر عليهم في الوقت ذاته، الأهلي يملك لاعبين كبار وكان يحتاج لمدرب كبير".

وعن مؤمن زكريا كشف رامي عادل أن اللاعب كان يحتاج الدعم المعنوي والنفسي للخروج من محنته، مشيدا بلفتة مجلس ولاعبي الأهلي في احتفالية التتويج قائلا: "مؤمن كان محتاج الناس تدعمه، في البداية شعر بتجاهل وده أثر على حالته الصحية، لكن بعد الاهتمام الذي ظهر مؤخرًا أعتقد أنه تحسن كثيرًا".

وصعد فريقُ الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثةِ أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن فاز الأهلي في لقاءِ الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائيةٍ نظيفةٍ ليؤكد المارد الأحمر أحقيتَه بالفوز والوصول للنهائي، في انتظار الفائز من فريقي الزمالك والرجاء بعد لقاء العودة الذي يقام الأربعاء المقبل.