بطولة فرنسا: ليل يضيع فرصة ملاحقة سان جرمان بتعادله مع ليون

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باريس: أضاع ليل فرصة ملاحقة باريس سان جرمان المتصدر والإبقاء على المسافة نفسها معه بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه ليون 1-1 الأحد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل جوناثان بامبا (22) لصاحب الأرض والتركي مهمت دجليك (41 خطأ في مرماه) للضيوف.

وأدى التعادل إلى توسيع الفارق مع فريق العاصمة إلى نقطتين بعدما اكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 19 نقطة، فيما أصبح ليون بـ14 نقطة.

ولعب ليون معظم دقائق الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي مارسيلو لنيله انذارين (3 و50).

واعتبر جوناثان ايكونيه لاعب وسط ليل بعد المباراة أن فريقه لم يعرف كيف يستغل النقص العديدي في صفوف خصمه الذي تكتل دفاعيا بشكل مميز "كان علينا ايجاد حلول لاختراقهم وتسجيل هدف ثان. يجب الآن وضع هذه المباراة خلفنا والنظر إلى المباراة القدمة وتلافي الأخطاء".

وافتتح بامبا التسجيل من تسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من التركي بوراك يلماز (22).

وأدرك ليون التعادل بالنيران الصديقة بعدما حوّل دجليك مسار تسديدة حسام عوار من داخل منطقة الجزاء بصدره إلى داخل مرماه عن طريق الخطأ (41).

-مونبلييه يضمد جراحه ويزيد محن سانت إتيان-

وضمَّد مونبلييه جراحه وزاد محن مضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه 1-صفر.

ويدين مونبلييه بفوزه الرابع هذا الموسم والأول في مبارياته الخمس الأخيرة إلى مهاجمه الإنكليزي الواعد ستيفي مافيديدي (22 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة عشرة.

وأوقف مونبلييه نزيف النقاط بعد تعادلين وخسارتين متتاليتين على أرضه اخرها كانت مذلة أمام ضيفه رينس برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، فكسب ثلاث نقاط ثمينة وارتقى إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وعمق مونبلييه جراح سانت إتيان وألحق به الخسارة الخامسة على التوالي مؤكدا التراجع الرهيب لمضيفه الذي استهل الموسم بقوة عندما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على لوريان وستراسبورغ ومرسيليا، وعاد بتعادل ثمين من أرض نانت، قبل أن يتعرض لهزائمه المتتالية.

وقال كلود بويل مدرب سانت إتيان "سيناريو مبارياتنا يتكرر. نكون أفضل ثم يأتي هدف في مرمانا ونصبح بحاجة للتعديل والعودة".

وأضاف "سيكون علينا الظهور بأفضل مستوى في المباراة ضد ليون (...) على الجميع الآن التركيز وتقديم أفضل ما لديه، لأنه يمكننا أن نعطي أكثر من ذلك".

في المقابل اعتبر مدرب مونبلييه الأرميني ميشال دير زاكاريان أن فريقه كان أكثر سيطرة على الملعب "كان هدفنا التسجيل قبل استراحة الشوطين"، معربا عن سعادته بعدم تلقي أي هدف في المباراة للمرة الأولى هذا الموسم.

وتراجع سانت إتيان إلى المركز الثالث عشر.

نيس يفوز بثلاثية ويخسر قائده دانتي

وحقق نيس فوزا هاما على مضيفه أنجيه 3-صفر ما وضعه في المركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق أربع عن باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر.

وسجل البرتغالي ماركوس لوبيش (12) وبيار لي ميلو (23 من ركلة جزاء) والجزائري هشام بوداوي (77) الأهداف.

وتعرض قائد نيس دانتي لاصابة في الركبة اليسرى، وتم اخراجه على نقالة مما أثار المخاوف من إمكانية أن تكون إصابة المدافع البرازيلي البالغ من العمر 37 عاما خطيرة.

وقال مدرب نيس باتريك فييرا للصحافيين بعد المباراة "لا يزال الوقت مبكرا جدا، ننتظر نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي غدا (الاثنين) لنعرف مدى خطورة الاصابة".

واستعاد موناكو نغمة الفوز باكتساح ضيفه بوردو برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها وسام بن يدر (28 من ركلة جزاء) والبرتغالي غيلسون مارتنز (30) والألماني كيفن فولاند (31 و58).

وبات بن يدر ثاني لاعب يسجل مع موناكو 24 هدفا في اول 35 مباراة بعد الأرجنتيني ديليو أونيس عام 1974.

وهو الفوز الأولى لموناكو بعد خسارتين وتعادل والرابع هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفاز رينس على ضيفه ستراسبوغ 2-1.

وهو الفوز الثاني على التوالي لصاحب الأرض ما رفعه للمركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط، فيما تراجع ستراسبورغ للمركز اتاسع عشر قبل الأخير بست نقاط.

افتتح رينس التسجيل في الدقيقة 22 بعد هفوة من الحارس السنغالي بينغورو كامارا الذي حاول ابعاد تسديدة ماثيو كافارو من ركلة حرة مباشرة لكنه حولها إلى المرمى (22).

وضاعف البلجيكي ووت فايس النتيجة في الدقيقة 26 برأسية قوية إثر ركلة ركنية لم يتمكن كامارا من إيقافها.

وقلص لودوفيك أجورك النتيجة إلى 1-2 من ركلة جزاء (29).

وسقط نيم أمام مضيفه متز بهدف سجله السنغالي مامادو غويي في الدقيقة 15.

وتعادل ديجون مع ضيفه لوريان سلبيا.

وتأجلت مباراة مرسيليا مع ضيفه لنس الى موعد لاحق بسبب اصابة أكثر من عشرة لاعبين في صفوف الأخير بفيروس كورونا المستجد.