شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يترقب موقف الأهلى والزمالك من المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادى حتى الآن يترقب موقف قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من الإعارات المرتقبة لعدد من اللاعبين، وذلك لضم العناصر التى يحتاجها ذئاب الجبل فى المرحلة المقبلة.

أضاف عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: نتواصل مع الأهلى بشكل مستمر، ولكن الفريق الآن لديه مدرب جديد يعيد دراسة جميع الأمور وننتظر موقفه من الإعارات التى ستخرج من النادى لتحديد احتياجاتنا، وكذلك الأمر بالنسبة للزمالك، ولكننا على تواصل مستمر.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، قد أعلن فى وقت سابق عن ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد. ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجي التونسي كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسي أيضا.