شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يفحص الشحات قبل عرض موقفه على جهاز البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فحوصات طبية على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي للوقوف علي حالته ومعرفه مدي إصابته الأخيرة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن لقاء فريقه في ختام مسابقة الدوري الممتاز .

وطلب حسام البدري المدير الفني للفريق الوطني خضوع اللاعب لهذه الفحوصات بمعرفه طبيب المنتخب وعرض نتائج هذا الكشف عليه لمناقشة أمره من الناحية الطبية مع أعضاء جهازه الفني قبل حسم قائمة الاسماء المنضمة من لاعبي الاهلي.

واختار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مؤخرا القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة)، وسيعلن البدرى أسماء لاعبى الزمالك عقب مواجهة الرجاء المغربى بدورى أبطال افريقيا يوم 4 نوفمبر المقبل.