شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم بشكوى للجنة الانضباط غدا ضد تجاوز محمد فضل فى حق كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ‘نه تحدث اليوم لوسائل الإعلام بالشكل الإيجابي في حق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وأنه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق محمود كهربا لاعب الأهلي أثناء احتفالية الدورى أمس الأول.

وأضاف أنه كان يهدف من كلامه الإيجابي إلى إغلاق هذا الملف وعدم الإساءة لمحمد فضل بوصفه أحد أبناء النادى لكن للأسف فوجئ بإعلان فضل بأحد البرامج أنه تقدم بشكوى للجنة الانضباط في حق محمود كهربا مطالباً بتوقيع عقوبة عليه، وهو أمر مدهش للغاية، خاصة وأن الواقعة شاهدها الملايين وتؤكد قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظياً وترتب على ذلك طلب اللاعب مساء أمس التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل.

وتابع عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: النادي تضامن مع لاعبه وهو أمر منطقي جداً خاصة أنه لم يخطئ، وعليه سوف تتقدم إدارة الأهلي بشكوى صباح غدٍ إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة تطالب فيها بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق لاعب الأهلي محمود كهربا في الاحتفالية والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا اثناء الواقعة.

وفي ختام تصريحه أكد عبد الحفيظ على ان الأهلي سوف يتخذ كل الإجراءات ويذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوق لاعبه المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.