شكرا لقرائتكم خبر عن قائد المقاولون: هزمنا مؤمن سليمان بالتلاتة لما قال علينا مبطلين كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن الشامي قائد فريق المقاولون العرب على الدور الكبير الذي لعبه عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل هذا الموسم مع الفريق، وقال الشامي خلال تصريحات تلفزيونية: "طاهر محمد اكتسب خبرات كبيرة من اللاعبين الذي زاملوه، مضيفا غرفة خلع الملابس هي سر نجاح أي مدير فني مع أى فريق.

وواصل تصريحاته قائلا: النحاس منحني مساحة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وصنع حالة رائعة للفريق، كنا نعاني من ضغوط نفسيه كبيرة خوفا من ضياع المركز الرابع.

وزاد: تعرضنا لانتقادات كبيرة لكن نجحنا في تحقيق هدفنا مضيفا مؤمن سليمان "قال علينا مبطلين كورة قبل الماتش بتاعه معانا الموسم الماضي".. وقدرنا نهزم فريقه بثلاثية نظيفة.