قائد المقاولون: هزمنا مؤمن سليمان بالتلاتة لما قال علينا مبطلين كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن الشامي قائد فريق المقاولون العرب على الدور الكبير الذي لعبه عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل هذا الموسم مع الفريق، وقال الشامي خلال تصريحات تلفزيونية: "طاهر محمد اكتسب خبرات كبيرة من اللاعبين الذي زاملوه، مضيفا غرفة خلع الملابس هي سر نجاح أي مدير فني مع أى فريق.
وواصل تصريحاته قائلا: النحاس منحني مساحة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وصنع حالة رائعة للفريق، كنا نعاني من ضغوط نفسيه كبيرة خوفا من ضياع المركز الرابع.
وزاد: تعرضنا لانتقادات كبيرة لكن نجحنا في تحقيق هدفنا مضيفا مؤمن سليمان "قال علينا مبطلين كورة قبل الماتش بتاعه معانا الموسم الماضي".. وقدرنا نهزم فريقه بثلاثية نظيفة.
وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .
ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.
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