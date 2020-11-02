شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك نجح فى نصف المهمة وكل الأمور مؤجلة بعد مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن تذكرة التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا لم تحسم بعد، رغم الفوز على الرجاء المغربى بهدف نظيف فى المغرب، وقال أنور فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: الزمالك نجح فى نصف المهمة أمام الرجاء و ننتظر الحسم بالقاهرة، ونرحب ببعثة الرجاء فى بلدهم الثاني مصر.

أضاف: كل تركيزنا على مباراة قبل النهائي، و حسم أمور اللاعبين المنتهية عقودهم سيتم لاحقا.

فى سياق متصل، قال سعيد وهبى المتحدث الرسمي لفريق الرجاء المغربى، إن حصيلة الشفاء في صفوف الرجاء حتى الآن وصلت إلى 14 حالة شفاء، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالتين جديدتين بينهم الحارس الأساسي للفريق المغربي.

وأوضح المتحدث الرسمي لفريق الرجاء المغربي، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن الحالة الوبائية للفريق في تحسن، ويتم تجهيز الفريق للحضور يوم 4 نوفمبر، جميع اللاعبين الذى تم شفائهم جاهزين وبيحصلوا على تدريبات ، وبالنسبة لباقى الحالات الإيجابية سيتم إجراء آخر مسحة طبية قبل يوم السفر .

قال سعيد وهبى المتحدث الرسمي لفريق الرجاء المغربى، إن حصيلة الشفاء في صفوف الرجاء حتى الآن وصلت إلى 14 حالة شفاء، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالتين جديدتين بينهم الحارس الأساسي للفريق المغربي.

وأوضح المتحدث الرسمي لفريق الرجاء المغربي، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن الحالة الوبائية للفريق في تحسن، ويتم تجهيز الفريق للحضور يوم 4 نوفمبر، جميع اللاعبين الذى تم شفائهم جاهزين وبيحصلوا على تدريبات ، وبالنسبة لباقى الحالات الإيجابية سيتم إجراء آخر مسحة طبية قبل يوم السفر .