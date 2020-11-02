شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: أسرتى أهلاوية ولو الزمن رجع بيا مش هلعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، أن مروان محسن لاعب الأهلى مهاجم مميز ولكن ينقصه سوء التوفيق بالإضافة إلى أنه تأثر بالضغوط الجماهيرية، وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: مروان محسن مهاجم كبير وينقصه التوفيق، والدليل على ذلك أن أكثر من مدرب تعاقب عليه ومنحوه الفرصة للعب، ولكن الضغوط الجماهيرية أثرت عليه بشكل كبير، خاصة أن المهاجم المميز يقاس بالأهداف، ومع ذلك عماد متعب كان نجم أمم أفريقيا 2008 رغم أنه لم يحرز أهداف.

أضاف: أصعب مباراة خضناها كانت أمام وادى دجلة، ومصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر.

واصل: أنا سعيد فى المقاولون وتلقيت من قبل عرضين من الأهلى والزمالك من قبل ووقعت للأهلى ولكن الزمالك أنهى الأمر بشكل أسرع، لو عاد بى الزمن كنت سأعيد التفكير فى هذا الأمر، لأن كان لدى عروض احتراف خارجية، ولكن بعض الأشخاص فى الإدارة رفضوا هذا الأمر، وكان حلمى أن أحترف.

استكمل: قلت وقتها للمهندس محمد عادل أريد البقاء فى المقاولون إذا لم أحترف ولكن الإدارة قررت إتمام الصفقة، ولو كنت استمريت تلك الفترة فى المقاولون كنت سأحظى بفرصة أفضل فى الاحتراف، وما زالى حلم الاحتراف فى عقلى.

واختتم: أسرتى أهلاوية جداً، عندما انتقلت للزمالك تقبلوا الأمر، ولكن والدى قال لى"بعد 60 سنة بشجع الأهلى هتخلينى أشجع الزمالك"؟.