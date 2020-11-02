شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن انضمام معلول وجيرالدو لمنتخبى تونس وأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عودة الرباعي صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف من الأندية التي انتقلوا إليها على سبيل الإعارة إلى الأهلى خلال الانتقالات الجارية بعد انتهاء موسم إعارتهم.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية قائلا: "قررنا عودة الرباعي للأهلي في الموسم المقبل، وموسيماني في النهاية هو الذي يحسم مصيرهم".

وواصل مدير الكرة في الأهلي اللاعبين المحترفين التونسي علي معلول والانجولي جيرالدو ينضمان إلى منتخب بلادهما وسيحصلان على راحة إضافية لزيارة أسرهما، مشيرًا إلى أن موسيماني يعمل 24 ساعة ويسعى دائمًا للأفضل، وسيعقد معه جلسة خلال أيام لتحديد برنامج الفريق الفترة المقبلة.