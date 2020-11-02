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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل استحق ناصر ماهر الاستبعاد من المنتخب رغم تفوقه على رمضان والسعيد وطاهر؟ قرار أثار الكثير من الجدل من قبل حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بعد استبعاد ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى المعار إلى سموحة، من قائمة المنتخب التى تستعد لمباراتى توجو فى التصفيات ألفريقية المؤهلة لكأس الأمم، رغم أن اللاعب يخوض واحداً من أفضل مواسمه، حتى أن الأهلى قرر عودته بعد انتهاء الإعارة لتدعيم وسط ملعب الفريق.

ناصر ماهر رغم استبعاده استطاع أن يتفوق على أبرز اللاعبين الذين تم ضمهم مثل رمضان صبحى وعبد الله السعيد وطاهر محمد طاهر، وهو ما أثبتته لغة الأرقام، حيث تغلب على الجميع فى صناعة الأهداف، وتفوق على طاهر ورمضان فى نسبة المشاركة.

طاهر

طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى المنتظر، لم يشارك من قبل إلا بقميص المقاولون العرب فى مسابقة الدورى العام، خاض 95 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً وصنع 9 أخرين، أما فى الموسم الجارى، فشارك طاهر فى 15 مباراة وسجل 3 أهداف، وأبعدته الإصابة عن الكثير من المباريات.

عبد الله السعيد

خاض عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، واحداً من أفضل مواسمه فى مسابقة الدورى العام، ونجح صاحب الـ 36 عاماً فى 38 مباراة خلال الموسم الجارى، حيث سجل 21 هدفاً من بينها 17 هدفاً فى الدورى العام، وصنع 9 أهداف أخرين لزملائه بالفريق.

رمضان صبحى

لم يشارك رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى سابقاً وبيراميدز حالياً سوى فى 9 مباريات فقط مع الفريق الأحمر فى الموسم الجارى قبل انتهاء إعارته، وخلالهم سجل رمضان 5 أهداف وصنع هدفاً أخر، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وتوج بها الفراعنة.

ناصر ماهر

تفوق ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى المعار إلى سموحة، على نفسه خلال الموسم الجارى، وشارك ناصر مع الفريق السكندرى فى 27 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 12 هدفاً أخرين لزملائه بالفريق، و تم استبعاده من قائمة منتخب مصر التى تستعد لمباراتى توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.