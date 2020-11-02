شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: نرفض إحالة كهربا للجنة الانضباط وسنتقدم بشكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى عدم رضا عن قرار إحالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للجنة الانضباط، على خلفية المشادة التى حدثت مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال مراسم تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخه، عقب الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاول السبت.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية: "نحترم منظومة اتحاد الكرة ولكن لا نقبل إحالة محمود كهربا إلى لجنة الانضباط.. وفيديو الواقعة واضح فكيف يتم معاقبة اللاعب".

وأردف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "لم نعاقب كهربا ماديا بعد أزمة محمد فضل وليس لي علاقة باستبعاد كهربا من المنتخب إن حدث، وسوف نقدم شكوى للجنة الانضباط بخصوص ما حدث مع كهربا".

كان عبد الحفيظ، أكد أن الواقعة التى تناولها البعض بين محمود كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، فى حفل التتويج بالدورى أخذت أكبر من حجمها، موضحا أن الجميع يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير فى إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أى نية للإساءة من جانب أى طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلى ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه.