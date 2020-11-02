سيد عبد الحفيظ: نرفض إحالة كهربا للجنة الانضباط وسنتقدم بشكوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى عدم رضا عن قرار إحالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للجنة الانضباط، على خلفية المشادة التى حدثت مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال مراسم تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخه، عقب الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاول السبت.
وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية: "نحترم منظومة اتحاد الكرة ولكن لا نقبل إحالة محمود كهربا إلى لجنة الانضباط.. وفيديو الواقعة واضح فكيف يتم معاقبة اللاعب".
وأردف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "لم نعاقب كهربا ماديا بعد أزمة محمد فضل وليس لي علاقة باستبعاد كهربا من المنتخب إن حدث، وسوف نقدم شكوى للجنة الانضباط بخصوص ما حدث مع كهربا".
كان عبد الحفيظ، أكد أن الواقعة التى تناولها البعض بين محمود كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، فى حفل التتويج بالدورى أخذت أكبر من حجمها، موضحا أن الجميع يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير فى إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أى نية للإساءة من جانب أى طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلى ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه.
وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى، أنه حرص على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، واستمع لكلام محمود كهربا، ولم يكتف بذلك، بل واستمع أيضًا للعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه، مؤكدا أنه لم تصدر أى إساءة فى حق محمد فضل، وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات، بل إن كهربا فى كل حديثه معه «أى سيد عبد الحفيظ» أكد تقديره واحترامه الكامل لمحمد فضل، والعلاقة الطيبة التى تربطه معه، ولكن يبدو أن هناك سوء فهم شكلياً حدث بخصوص الواقعة. وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلى لأى إساءة أو تجاوز فى حق أى من عناصر المنظومة الكروية.
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